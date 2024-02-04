Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!

Türkiye'yi sarsan 6 şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, afet bölgesinde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İnşa edilen konutların dağılımı illere göre belirlendi.

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6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 şehirde yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Bin yılın afetinin ortalama maliyeti 104 milyar dolar

Şu anda bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda rezerv alanlarda 207 bin, şehir merkezlerinde 50 bin ve hafif çelikten 50 bin olmak üzere toplam 307 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihalesi yapıldı. İhalesi tamamlanan konut ve köy evlerinin inşa süreci hızla devam ediyor.

AFAD’ın hak sahipliği belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar AFAD tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11.500 ahır olmak üzere; toplamda 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı.

Bu anlamda Şubat’ın ilk on günü içerisinde 45.901 konutun kura çekimlerini gerçekleştiriliyor. Yine Mart ayının ortasına kadar 30 bin konutun kuralarının daha gerçekleştirilecek. Afet bölgesinde 2 ay içerisinde toplamda 75 bin konutun kuraları tamamlanmış olacak.



Kura çekimleri gerçekleştirilecek 75 bin 364 konutun dağılımı şöyle:

• Adana: 2.408

• Adıyaman: 6.001

• Diyarbakır: 4.500

• Elazığ: 2.736

• Gaziantep: 15.160

• Hatay 10.418

• Kahramanmaraş: 19.501

• Kilis: 2.011

• Malatya: 6.672

• Osmaniye: 3.638

• Şanlıurfa: 2.319

Rezerv alanlarda ve şehir merkezlerinde yapımı biten konut, köy evleri ve iş yerleri; her ay ortalama 15-20 bin olmak üzere hak sahipliği belirlenerek teslim edilecek.

Ayrıca depremin etkilediği 11 şehre yapılacak içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar TL hibe desteği sağlanıyor. Projelendirme çalışmalarının ardından altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde başlayacak.