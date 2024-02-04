Omar Colley, Trabzonspor maçında oynamayacak

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.