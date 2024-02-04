BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  SPOR

Omar Colley, Trabzonspor maçında oynamayacak

Omar Colley, Trabzonspor maçında oynamayacak

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Manço, vefatının 25. yılında kabri başında anıldı
Barış Manço, vefatının 25. yılında kabri başında anıldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu
Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu
Yüksekova’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Yüksekova’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Bakan Uraloğlu'ndan Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama
Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!