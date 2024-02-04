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Sakarya’nın sembol noktalarına estetik dokunuş

Sakarya’nın sembol noktalarına estetik dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın güvenliğini sağlamak ve estetik görünüme katkı sunmak için şehrin sembol caddeleri ve parklarında budama çalışması yürütüyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin muhtelif noktaları ve özellikle işlek caddelerde ağaç budama çalışması yürütüyor.

Son olarak İsmet İnönü Caddesi’nde bulunan ağaçları sağlıklı bir gelişim sağlamak ve düzensiz görüntüden arındırmak için budayan büyükşehir ekipleri, bu işlemlerle şehrin estetiğine de katkı sunuyor.

Yapılan çalışmalar, ağaçların oluşturduğu çevre sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Ekipler, çalışmalarını şehrin merkezindeki Yeni Camii, Atatürk Bulvarı, Gar Meydanı, Çark Caddesi, Ankara Caddesi gibi noktalarda sürdürüyor.

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