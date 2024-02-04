MHP lideri Bahçeli: Taksiciyi katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa mitinginde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İzmir'deki taksici cinayetine değinen Bahçeli, "Masum insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması, bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir. Şoförümüzü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Kalbimiz her zamanki gibi Manisa ile bir çarpıyor. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Manisa'mıza milli birlik ve kardeşliğimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MEŞALESİ YAKILDI"

Manisa tarihimizin canlı şahididir. Devlet yönetiminin ilk adımı ilk şehridir. Osmanlı döneminde 16 şehzade Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. Zafer yolu da inanıyorum ki Manisa'dan açılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü sizlerin desteğiyle taçlandı. 19 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın meşalesi yakıldı. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün tercihinde bulundunuz. 56 gün sonra da yerel seçimler yapılacak. İnanıyorum ki Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır.

"MANİSA'YA HİZMET ETMEYE TALİBİZ"

Manisa'da sahte demokratlara yalan bezirganlarına müsaade ve mükafat yoktur. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Manisa'ya hizmet etmeye talibiz. Manisa'nın ufkunu kapatmaya niyetlenenlere hiç geçit yoktur. Manisa tercihini netleştirmiştir. Neye inanırsanız inanın, hangi partiye gönül verirseniz veriniz. Oyunuzu kullanmak için sandığa gidip Manisa'nın gücüne güç katmanızı önemle rica ediyorum.

"YÜKÜMÜZ AĞIR OLSA DA YOLUMUZ DOĞRUDUR"

Doğruya doğru haine hain kahramana da kahraman demek mesuliyetindeyiz. Bölücü terör örgütüyle DEM'lenenlere karşı ortak bir ruhla mücadele ediyoruz. Biz bugünün sorunlarını çözmekle kalmıyor geleceğin özlem ve ihtiyaçlarını öngörüyor ve hazırlıklarımızı ona göre yapılıyoruz. Yükümüz ağır olsa da yolumuz doğrudur. Kaybedecek zamanımız yoktur. Manisa'yı daha parlak bir geleceğe taşımak için yerimizde saymayacağız. Manisa'ya hizmeti şeref göreceğiz.

İZMİR'DEKİ TAKSİCİ CİNAYETİ

31 Ocak gece yarısı İzmir Gaziemir'de taksi şoförü sadece ekmeğinin peşinde koşarken üşümesin diye arabasına aldığı bir cani tarafından hayattan kopartıldı. Caninin cinayetten sonra 'herkese güvenmeyeceksin' sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Suça ve suçluya hoşgörü olamaz. Teröre ve teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Masum insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması, bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir. Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması hayat boyunca rezil rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir.

Türkiye'mizin dar boğaza sürüklenmesi, iç asayiş ve toplum düzeninin sakatlanması amacıyla sistemli ve şiddetli operasyonlar yapılmaktadır. Fatih Camii imamına yönelik bıçaklı saldırı, Kelime-i Tevhit sancağı taşıyan bir vatandaşımızın darp edilmesi, Santa Maria Kilisesi'nde işlenen cinayet, Diyarbakırlı Ramazan Pişkin'e yapılan suikast Türkiye aleyhine kurgulanan ve birbirleriyle bağlantılı olaylardan bir kısmıdır. Bir mizah programında rol alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, 100 yıl önce Cumhuriyetin ilanına küstahça atılan darbe iftirası, baskı var diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, günbegün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üssü dışarıdadır.

MECLİS'TEKİ CAN ATALAY PROTESTOSUNA TEPKİ

Can Atalay hakkında Yargıtay kararı okunurken hiçbir adaba sığmayan protesto gösterileri demokratik bir gösteri olarak gösterilemez. AYM vesayetçi bir tutumla tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Nerede bir hain nerede bir suçlu varsa Türkiye'nin varlığına kim husumet besliyorsa AYM onların lehinedir. TBMM Anayasa Mahkemesi'nin kararına boyun eğmeyerek söz konusu şahsın milletvekilliğini düşürmüştür. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç ortadadır. MHP'nin bu konudaki samimi çağrısı herkesçe bilinmektedir. Yargıtay kararının okunması anayasal bir zorunluluktur. Meclis'e hakaret etmek de millete ihanettir."