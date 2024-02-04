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Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nde farklı yenildi!

Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nde farklı yenildi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta Galatasaray Petrol Ofisi evinde karşılaştığı Gaziantep Asya Spor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

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Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Gaziantep Asya Spor ile karşılaştı. Gaziantep ekibi ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep Asya Spor puanını 19'a çıkarken, Galatasaray ise 46 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 20. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 14.00’te sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek.

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