ABD’de yüzlerce tır ve kamyonun oluşturduğu konvoy Teksas-Meksika sınırında

ABD Başkanı Joe Biden’ın güney sınırındaki yasadışı göç sorunuyla mücadele edemediğini düşünen Cumhuriyetçiler, yüzlerce kamyon ve tırdan oluşan konvoyla Teksas-Meksika sınırında protesto gösterisi düzenledi.

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ABD yönetimi ile Teksas yönetimi arasındaki sınır güvenliği krizi sürüyor. Biden yönetiminin halihazırda yürürlükte olan göçmenlik yasalarını uygulamayı reddettiğini ve ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin kitlesel olarak serbest kalmasına izin verdiğini savunan protestocular dün Teksas-Meksika sınırındaki Quemado bölgesinde bir araya geldi.

“Sınırımızı geri alın” adıyla düzenlenen gösteride en az 100 kamyon ve tırdan oluşan konvoyla katılan ABD’liler sınıra dikenli tel ve duvar örülmesini desteklediklerini ve insanların ülkeye yasal olarak gelmesini istediklerini söylediler.

ABD bayraklarıyla sallayan protestocular, “Cennetin duvarları, cehennemin açık sınırlar var”, “Federal hükümet yolunu kaybetmiştir. Onların görevi ABD’yi korumaktır” ve “Sınırlarımızı koruyun” yazılı pankartlar taşırken, alanda çok sayıda Trump’ı destekleyen mesajlar yer aldı.

Olaylar nasıl başladı

ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott, Federal hükümeti sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlamış, düzensiz göçün yoğun şekilde yaşandığı Teksas’ın güneyindeki Rio Grande Nehri boyunca caydırıcı önlemlere imza atmıştı. Abbott, Meksika sınırının dikenli teller ve çeşitli bariyerlerle güçlendirilmesini emretmişti.

Bu olayın üzerine sınırdaki bariyerlerin tehlikeli olduğunu ve zor durumdaki göçmenlere yardımı engelleyeceğini savunan Biden hükümeti, ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme ise tellerin ve diğer bariyerlerin kaldırılmasını emretmişti.

Abbott mahkeme kararına rağmen sınıra tel çekmeye devam ederken, Trump, “Tüm istekli eyalet yönetimlerini, kaçak göçmenlerin girişini önlemek ve onları sınırdan geri göndermek için muhafızlarını Teksas'a konuşlandırmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Trump'ın yardım çağrısının ardından da 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri Teksas'a destek sözü vermişti.