Abant Gölü kimine eziyet kimine eğlence oldu

Bolu'nun etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü Milli Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu. Bazı vatandaşlar uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken bazıları ise piknik yapıp kartopu oynayarak tatilin keyfini sürdü.

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Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı, pazar günü dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı Ziyaretçiler sebebiyle giriş ve çıkışlarda trafik adeta kilitlendi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Abant Gölü'nde bazı ziyaretçiler dakikalarca trafiğin hareket etmesini beklerken, bazıları ise doğanın tadını çıkardı. Göl çevresinde yürüyen, piknik yapan ve kartopu oynayan ziyaretçiler, keyifli zaman geçirdi.

Tatil güzel gidiyor ama yolda kaldık

Trafikte beklemek zorunda kalan tatilcilerden Feryal Denizel, "Tatil güzel gidiyor ama yolda kaldık. Trafiğin sıkışık olmasını iyi karşılamıyoruz. Çözüm bulunması gerekiyor. Sonuçta biz buraya 1 saatliğine geldik ve vaktimiz doluyor. Trafik bekliyoruz" dedi.

Trafik yoğunluğu çok fazla

Çocuklarıyla birlikte Abant'ta geldiğini söyleyen bir başka ziyaretçi, "Amerika'dan çocuklarım geldi. Onları gezdirmek için buraya geldim ama trafik yoğunluğu çok fazla. İnşallah açılacak. Bazıları yazlık lastikleriyle gelmiş. Abant'ın bu halde olduğunu bilmeleri gerekir" diye konuştu.

Bir daha gelmem

İstanbul'dan gelen tatilci ise "Acayip trafik var. İstanbul'dan daha kötü. İlk defa geldik ama pişman olduk. 1 saattir gezemiyoruz, oyalanıyoruz. Sonuçta burası tatil yeri. Böyle bir çilesi var. Bir daha gelmem" ifadelerini kullandıv