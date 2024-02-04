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Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, buz tutan Kula Nehri üzerinde görüntülendi.

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Şehir merkezinden geçen yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde bir su samuru görüntülendi. Buz üstüne çıkarak çevreyi gözetleyen su samuru, Doğa fotoğrafçısı Erhan Deniz tarafından fotoğraflandı.

Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor.

Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücü olan su samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türün 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olarak görülüyor.v

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