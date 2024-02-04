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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerimiz birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sembolüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerimiz birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sembolüdür

Şahinbey Millet Camii açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Camileri sadece beş kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sembolüdür." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ''Şahinbey Millet Camii''nin açılış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"Kıymetli buluyorum"

Şahinbey, Gaziantep'in gözbebeği ilçelerimizin başında geliyor. Anadolu'nun her yöresinden çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz de burada huzurlu vakit geçireceklerdir. Camimiz, küllüyesi ile birlikte şehrin manevi hayatına ışık tutacaktır. Ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşıp kalıyor olsa da camimizde 4-6 yaş çocuklarımıza yönelik imkanların sunulmasını ben kıymetli buluyorum.

"Camileri sadece beş kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz"

Camileri sadece beş kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sembolüdür. 

Evlerimizin neşesi, gözümün nuru olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilerimize daha sık getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha yoğun faydalanmasını sağlamalıyız. 

Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, minaresiz, ezansız bırakmasın. Görenleri hayran bırakan iç huzuru veren bu muhteşem eserin hayırlı olmasını diliyorum. 

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