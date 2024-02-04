Beşiktaş genç yıldızıyla uçtu!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Türpaş Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekibin genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Öte yandan Semih Kılıçsoy, 21 yıl sonra bir ilke imza attı.

Sakatlıktan döndü

Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasında Mert Günok sarı kart cezası, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy ise sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Sakatlıklarını atlatan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy’un yanı sıra cezasını tamamlayan Mert Günok, 1 maçlık aranın ardından ilk 11’de görev aldı.

Gol perdesini açtı

Beşiktaş, 44’üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy’un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı.

Tyler Boyd'dan sonra ilk isim

Opta'nın verilerine göre 2023/24'te Süper Lig'de en fazla gol atan Beşiktaş oyuncusu olan Semih Kılıçsoy (6), Tyler Boyd'dan (Eylül 2020) bu yana siyah-beyazlı formayla Trabzonspor ağlarını ceza sahası dışından havalandıran ilk isim oldu.

Bir gol daha attı

62. dakikada Semih Kılıçsoy bir gol daha attı. Cenk Tosun'un pasının ardından sol çaprazdan çalımlarla ceza alanına giren Semih, sağ ayağıyla kayarak vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

21 yıl sonra bir ilk

Opta'nın verilerine göre; Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Sezon performansı

Beşiktaş forması ile bu sezon 18 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, söz konusu müsabakalarda 8 gol ve 1 kez de asist performansı sergiledi.