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Fahrettin Altun deprem kamu spotunu paylaştı

Fahrettin Altun deprem kamu spotunu paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı anısına hazırlanan kamu spotunu sosyal medya hesabında paylaştı. Altun, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Birlikte başardıklarımızla ve geçmişimizden aldığımız güçle daha da güçleneceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Devlet-millet el ele, bir aradayız, güçlüyüz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın birlikteliği."

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılmıştı. Depremlerde 50 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

"Devlet-Millet el ele bir aradayız"

Paylaşımında, 6 Şubat'tan bu yana 14 milyon insanın kalbinin, tüm Türkiye'nin göğsünde atmaya devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, hassasiyetle yürütülen koordinasyon içerisinde depremin açtığı yaraları sarmak için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışıyor. Her zaman olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ayakta duruyoruz. Birlikte başardıklarımızla ve geçmişimizden aldığımız güçle daha da güçleneceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Devlet-millet el ele, bir aradayız, güçlüyüz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın birlikteliği."

"Biz birlikte Türkiye'yiz" ve "Devlet-millet el ele" vurgusu yapılan kamu spotunda, "Asrın birlikteliği" logosu kullanıldı.

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