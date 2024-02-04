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Tarım ve Orman Bakanı'ndan 6 Şubat paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı'ndan 6 Şubat paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "6 Şubat’ta hepimizi derinden sarsan ‘asrın felaketi’, devletimizin ve milletimizin el ele vermesiyle ‘asrın birlikteliğine' dönüştü" ifadesini kullandı.

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Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.

Depremde hayatını kaybedenleri yad eden Bakan Yumaklı,

"6 Şubat’ta hepimizi derinden sarsan ‘asrın felaketi’, devletimizin ve milletimizin el ele vermesiyle ‘asrın birlikteliğine' dönüştü Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızla depremin ilk anından itibaren bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Bakanlığımızın her bir mensubu; üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın acısını kendi acısı bildi, yaraları sarmak için cansiparane mücadele etti. Tüm imkânlarımızı bölge için seferber etmeye, ilk günkü gayret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da tüm zorlukları birbirimize kenetlenerek aşacağız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı rahmetle yâd ediyor; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Rabb’im ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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