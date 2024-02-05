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Madrid derbisinde Real Madrid uzatmalarda yıkıldı Arda Güler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Madrid derbisinde Real Madrid uzatmalarda yıkıldı Arda Güler

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında oynanan derbi maçında Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Arda Güler, bu maçta yedek bekledi.

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Real Madrid'de ilk 11'de ismi duyurulan Vinicius Junior, ısınmalar sırasında sakatlanınca teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Brahim Diaz ile maça başladı.

Sahanın en iyilerinden biri olan ve 70 dakika oyunda kalan Brahim, 20. dakikada Real Madrid'n tek golünü attı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Antoine Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunda topu ağlara gönderen Stefan Savic'in golü VAR'ın ofsayt tespit etmesiyle iptal edildi.

Maçın uzatmalarının oynandığı 93. dakikada Marcos Llorente ile aradığı golü bulan Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'ndan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, bu maçta yedek bekledi.

İtalyan teknik direktör, yedekler arasındaki orta saha oyuncularından Luka Modriç ve Dani Ceballos'u ikinci yarıda oyuna sokmayı tercih etti.

Puanını 58'e çıkaran Real Madrid liderliğini korusa da şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona (56 puan) ile arasındaki puan farkını artırmak için önemli bir avantajı kaçırdı.

La Liga'da 3. Barcelona'nın 50, 4. Atletico Madrid'in ise 48 puanı bulunuyor.

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