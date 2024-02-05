Okullarda yarıyıl tatili bitti: 20 milyondan fazla öğrenci ders başı yaptı!

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci için ikinci dönem bugün başladı. İkinci dönemin ilk zili çaldı, tekrar ders başı yapıldı...

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20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem bugün başlıyor. Öğrenciler, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.