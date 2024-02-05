AK Partili Galip Ensarioğlu: Başak Demirtaş çıktığı gün Ekrem İmamoğlu meselesi kapanır

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul adayı olması durumunda Ekrem İmamoğlu defterinin kapanacağını belirterek, "Başak Demirtaş'ın aday olarak çıktığı gün İstanbul'u açık ara farkla AK Parti alır..." dedi.

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Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasıyla ilgili AK Partili isimden dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır" dedi. KRT TV yayınına katılan Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığını değerlendirdi. "Bu önemli bir çıkıştır. Rastgele bir çıkış değil" diyen AK Partili Ensarioğlu, Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili şunları söyledi:

Amaç belediye başkanı olmak değil

- Başak Hanımefendi siyasetçi değil, siyasetçi eşidir. Eşi iyi bir siyasetçi, kendisi siyasetçi değil. Ama önemli bir sembolik isimdir. Bazen bazı seçimler, bazı şeyler ve sembolik isimler üzerinden de yürüyebilir. Eşini ziyaret etti aklına geldi, orada sohbet ettiler, ya bir başvur. Durumu değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır Belediye Başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı. Amaç belediye başkanı olmak değil.

Demirtaş Ailesinin iki hedefi var

- Çok net; bunun iki amacı olabilir. Benim hiçbirinden haberim yok, bilgi sahibi değilim ama hani okuyabilen biriyim. Bu, ya CHP ile devam eden pazarlıklar İstanbul'un üç ilçesini istemişler; Esenyurt, Adalar ve bir ilçe daha. Bunu artık eskisi gibi gizli saklı bizden utanarak saklayarak yapmıyorlar. Çünkü artık taban bu işe çok bozuluyor ve kendi onuruna dokunuyor. Biz de bir siyasi partiyiz, bizimle açık pazarlık yapılsın, açık konuşulsun, açık protokol yapılsın.

Bakırhan çok doğru kunuşuyor

- Bakırhan'ın söylemleri de aslında tabanın hoşuna giden, tabanın beklediği söylemlerdi. Doğru bir siyaset izledi. Hiçbir şey almadan, CHP'ye destek veya bütün siyasetini Erdoğan düşmanlığı üzerine kurgulanmış bir HDP neyi amaçlıyor? Bunun bir amacı yok. Şimdi Kürtlerin talebi bu değil, Kürtlerin derdi bu değil. Bakırhan, genel başkanı olduktan sonraki yaptığı açıklamalar çok makul ve doğru açıklamalardı.

DEM Parti en iyi oyu onunla alır

- Başak Demirtaş en fazla İstanbul'dan oy alabilecek isimdir. Selahattin Bey içeride, halkın ona duyduğu sempati ve mağduriyetten dolayı oy verecektir. En iyi oyu da onunla alır. Bu CHP’ye, “Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun” demektir.

Açık ara farkla AK Parti alır

- Çünkü Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır. Ya bu pazarlıkta eli güçlendirmek için söylenen bir şeydir ya da bağımsız bir siyasi parti gibi davranalım. Başkası yerine dayak yemeyelim demektir...