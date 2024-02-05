Son seçimi bilen şirket yaptı! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak? Başak Demirtaş mı Yeniden Refah mı?

İstanbul seçimlerinde ne olacak? İYİ Parti'den sonra DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin de aday çıkarmasıyla hesaplar karıştı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor? 14 Mayıs seçimlerini en doğru bilen şirketlerin başında gelen Optimar'ın İstanbul anketi çıktı. Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanır? İşte Optimar'ın en son İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar...