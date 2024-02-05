Son seçimi bilen şirket yaptı! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak? Başak Demirtaş mı Yeniden Refah mı?
14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru bilen şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma, İstanbul anketi yaptı. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasındaki makas kapanmaya başlarken, en çarpıcı sonuç ise seçimi kimin kaybettireceği oldu? Başak Demirtaş mı yoksa Yeniden Refah Partisi mi? İşte cevapları...
İstanbul seçimlerinde ne olacak? İYİ Parti'den sonra DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin de aday çıkarmasıyla hesaplar karıştı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor? 14 Mayıs seçimlerini en doğru bilen şirketlerin başında gelen Optimar'ın İstanbul anketi çıktı. Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanır? İşte Optimar'ın en son İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar...
Hilmi Daşdemir’in başkanlığını yaptığı Optimar Araştırma'nın İstanbul seçimleriyle ilgili anketinden çıkan sonuçları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. 3 bin örneklem üzerinde telefon destekli bilgisayar yöntemiyle yapılan araştırmayla ilgili Selvi'nin tespitleri şöyle:
1- Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor. Hatta bir veride Murat Kurum öne geçmiş durumda.
2- İstanbul seçimlerinin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Çünkü seçmen iki aday arasında kutuplaşıyor.
3- Diğer adaylar kazanamayacak ama kimin kaybedeceğini belirlemede etkili olacaklar.
4- İmamoğlu geçen seçimleri ittifakın adayı olarak kazanmıştı. İlk kez ittifaksız bir aday olarak seçimlere girecek.
5- DEM Parti’nin adayı Ekrem İmamoğlu açısından, Yeniden Refah Partisi’nin adayı ise Murat Kurum açısından önemli olacak.
İstanbul'un sorunlarını kim çözer!
Optimar’ın anketinde Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki en ilginç sonucu, “İstanbul’un sorunlarını hangi adayın çözeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıt oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 36.3’ü İstanbul’un sorunlarını Murat Kurum çözer derken Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 35.2’de kalıyor.