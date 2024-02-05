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Bursa'da 48 saattir kayıp kadın uzun arama sonucunda bulundu

Bursa'da 48 saattir kayıp kadın uzun arama sonucunda bulundu

Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi'nde 48 saattir kayıp olan 63 yaşındaki kadın bulundu.

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2 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Fatma Büyükbaş Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında bir bankta otururken bulundu. Kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, yakınlarına teslim edildi. Çocukları ve torunlarıyla hasret gideren yaşlı kadının ailesi, ilgilenen herkese teşekkür etti. Yıldırım ilçesinde 2 Şubat'ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Fatma Büyükbaş için yapılan ihbarın ardından arama çalışması başlatılmıştı.

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