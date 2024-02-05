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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde park halindeki 06 EFV 152 plakalı otomobil, alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekiplerince otomobilde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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