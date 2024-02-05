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HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Fatih Karahan açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Fatih Karahan açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Güvenimiz ve desteğimiz tamdır"

"Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

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