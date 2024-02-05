ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.Abone ol
Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Ocak ayı enflasyonu belli oldu.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da %129,11 olarak gerçekleşti.
ENAG'ın ardından TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak.