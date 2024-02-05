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CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'nün hayatını kaybettiğini duyurdu. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü dün gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Döğüşçü, kurtarılamadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Döğüşçü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı. Özel "Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu "Osmaniye İl Başkanımız, yol arkadaşımız Mehmet Orhun Döğüşçü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Mehmet Orhun Döğüşçü’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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