Fatih Terim ile Panathinaikos ezeli rakibini 2-0 yendi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'de konuk ettiği Olympiakos'u 2-0 yendi.Abone ol
Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Olympiakos'u konuk etti.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos 2-0 kazandı.
Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff attı.
Derbi galibiyetiyle 47 puana ulaşan Panathinaikos, 50 puanlı PAOK ve 48 puanlı AEK'in ardından 3. sırada yer aldı. Olympiakos ise 41 puanla 4. sırada kaldı.