BIST 8.716
DOLAR 30,55
EURO 32,95
ALTIN 1.994,88
HABER /  GÜNCEL

1 hafta önce taşındıkları ilçede geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybetti

1 hafta önce taşındıkları ilçede geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki anne ve kızına araç çarptı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşadıkları İstanbul'dan Cide ilçesine taşınan ve kazada ağır yaralanan Hatice Şimşek hayat mücadelesini kaybederken annesi ise yoğun bakıma alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca, C.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak istinat duvarına da çarpan elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki Hatice Şimşek (44) ile annesi Necla Şimşek (64) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Şimşek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan anne Necla Şimşek ise, Cide Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü ve aracın plakasını, yaptığı çalışma sonrası tespit etti. Ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede kazaya karışan araç ile birlikte sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
Ailenin, yaklaşık 1 hafta önce yaşadıkları İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine taşındıkları öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlardan uyarı, kış çaylarını çok tüketmeyin
Uzmanlardan uyarı, kış çaylarını çok tüketmeyin
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Akciğer kanseri zirvede, halsizlik ve iştahsızlık kanserin belirtisi olabilir
Akciğer kanseri zirvede, halsizlik ve iştahsızlık kanserin belirtisi olabilir
Fatih Terim ile Panathinaikos ezeli rakibini 2-0 yendi
Fatih Terim ile Panathinaikos ezeli rakibini 2-0 yendi
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor! 'Fermuar sistemi' masaya yatırılacak
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor! 'Fermuar sistemi' masaya yatırılacak
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Perde arkası! Hafize Gaye Erkan'ı görevden kim aldı? Mehmet Şimşek Erdoğan'a ne dedi?
Perde arkası! Hafize Gaye Erkan'ı görevden kim aldı? Mehmet Şimşek Erdoğan'a ne dedi?
Afetzede vatandaş anahtarını teslim aldığı evine kavuştu
Afetzede vatandaş anahtarını teslim aldığı evine kavuştu
Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Fatih Karahan açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Fatih Karahan açıklaması
Tabancayla oynarken kazara karşısındaki arkadaşını kafasından vurdu
Tabancayla oynarken kazara karşısındaki arkadaşını kafasından vurdu