1 hafta önce taşındıkları ilçede geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki anne ve kızına araç çarptı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşadıkları İstanbul'dan Cide ilçesine taşınan ve kazada ağır yaralanan Hatice Şimşek hayat mücadelesini kaybederken annesi ise yoğun bakıma alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca, C.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak istinat duvarına da çarpan elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki Hatice Şimşek (44) ile annesi Necla Şimşek (64) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Şimşek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan anne Necla Şimşek ise, Cide Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü ve aracın plakasını, yaptığı çalışma sonrası tespit etti. Ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede kazaya karışan araç ile birlikte sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Ailenin, yaklaşık 1 hafta önce yaşadıkları İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine taşındıkları öğrenildi.