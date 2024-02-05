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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemediklerini belirterek, "Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon verilerini değerlendirdi.

"Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz"

Ocakta aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7, yıllık enflasyonun da yüzde 64,9 olarak gerçekleştiğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

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