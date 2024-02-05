Ali Karahasanoğlu'ndan olay Yeniden Refah Partisi yazısı: YRP içindeki Halktv hayranları

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girme kararının Yeniden Refah Partisi için intihar olacağını yazdı. Karahasanoğlu, "YRP içindeki Doğan Aydal mantığındaki Halktv hayranları etkin olmazlar.." dedi.

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Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girme kararının yankıları sürüyor.

Anketlerde AK Parti ve CHP adaylarının oylarının çok yakın çıkması nedeniyle Yeniden Refah'ın bu tercihi kritik önem taşıyor.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Yeniden Refah yol ayrımında" yazısında Yeniden Refah Partisi'nin bu kararını değerlendirdi.

"Kazandıkları itibara zarar verecek"

Davutoğlu ve Babacan'a dindar seçmen, muhafazakar kitlenin hain gözü ile baktığını aktaran yazar, "YRP için de, mahalli seçimlerde yolları ayırarak yapacakları bir yanlış sonucu oluşacak benzer bir algı, bugün kazandıkları itibara zarar verecektir.." ifadelerine yer verdi.

"MHP bile bir tane bile bakanlık almadığı gerçeği karşısında"

"Umarım, akl-ı selim ön plana çıkar.." diyen Karahasanoğlu, parti yönetimindeki bazı grupları işaret ederek, yazısının böyle tamamladı:

"YRP içindeki Doğan Aydal mantığındaki Halktv hayranları etkin olmazlar..

Tabii ki YRP’yi memnun edecek adımları, Ak Parti’nin atması takdire şayan olur..

Ama bu olmadığı takdirde, CHP’yi kazandıracak adımların atılması da, YRP için intihar olur..

MHP’nin Ak Parti’ye, görüş olarak..

Siyasi hayatta birlikte çalışma olarak..

YRP’den daha yakın olduğunu kim söyleyebilir?

MHP, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteği karşılığında, bir tane bile bakanlık almadığı gerçeği karşısında..

YRP, kendi ideallerini de büyük çapta gerçekleştiren Ak Parti’ye destek vermekte, niye zorlanır, anlamak mümkün değil.."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı