BIST 8.716
DOLAR 30,55
EURO 32,95
ALTIN 1.994,88
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Ali Karahasanoğlu'ndan olay Yeniden Refah Partisi yazısı: YRP içindeki Halktv hayranları

Ali Karahasanoğlu'ndan olay Yeniden Refah Partisi yazısı: YRP içindeki Halktv hayranları

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girme kararının Yeniden Refah Partisi için intihar olacağını yazdı. Karahasanoğlu, "YRP içindeki Doğan Aydal mantığındaki Halktv hayranları etkin olmazlar.." dedi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girme kararının yankıları sürüyor.

Anketlerde AK Parti ve CHP adaylarının oylarının çok yakın çıkması nedeniyle Yeniden Refah'ın bu tercihi kritik önem taşıyor.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Yeniden Refah yol ayrımında" yazısında Yeniden Refah Partisi'nin bu kararını değerlendirdi.

"Kazandıkları itibara zarar verecek"

Davutoğlu ve Babacan'a dindar seçmen, muhafazakar kitlenin hain gözü ile baktığını aktaran yazar, "YRP için de, mahalli seçimlerde yolları ayırarak yapacakları bir yanlış sonucu oluşacak benzer bir algı, bugün kazandıkları itibara zarar verecektir.." ifadelerine yer verdi.

"MHP bile bir tane bile bakanlık almadığı gerçeği karşısında"

"Umarım, akl-ı selim ön plana çıkar.." diyen Karahasanoğlu, parti yönetimindeki bazı grupları işaret ederek, yazısının böyle tamamladı:

"YRP içindeki Doğan Aydal mantığındaki Halktv hayranları etkin olmazlar..

Tabii ki YRP’yi memnun edecek adımları, Ak Parti’nin atması takdire şayan olur..

Ama bu olmadığı takdirde, CHP’yi kazandıracak adımların atılması da, YRP için intihar olur..

MHP’nin Ak Parti’ye, görüş olarak..

Siyasi hayatta birlikte çalışma olarak..

YRP’den daha yakın olduğunu kim söyleyebilir?

MHP, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteği karşılığında, bir tane bile bakanlık almadığı gerçeği karşısında..

YRP, kendi ideallerini de büyük çapta gerçekleştiren Ak Parti’ye destek vermekte, niye zorlanır, anlamak mümkün değil.." 

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı

İlgili Haberler
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu seçimi bilen Hilmi Daşdemir son İstanbul anketini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması: Dikkatli hareket edeceğiz
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması: Dikkatli hareket edeceğiz
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Uçuruma düşen genç fotoğrafçı hayatını kaybetti
Uçuruma düşen genç fotoğrafçı hayatını kaybetti
Son dakika! Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika! Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
1 hafta önce taşındıkları ilçede geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybetti
1 hafta önce taşındıkları ilçede geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybetti
ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Uzmanlardan uyarı, kış çaylarını çok tüketmeyin
Uzmanlardan uyarı, kış çaylarını çok tüketmeyin
Akciğer kanseri zirvede, halsizlik ve iştahsızlık kanserin belirtisi olabilir
Akciğer kanseri zirvede, halsizlik ve iştahsızlık kanserin belirtisi olabilir
Fatih Terim ile Panathinaikos ezeli rakibini 2-0 yendi
Fatih Terim ile Panathinaikos ezeli rakibini 2-0 yendi
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor! 'Fermuar sistemi' masaya yatırılacak
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor! 'Fermuar sistemi' masaya yatırılacak
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı