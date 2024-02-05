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Uçuruma düşen genç fotoğrafçı hayatını kaybetti

Uçuruma düşen genç fotoğrafçı hayatını kaybetti

Denizli’de doğa gezintisinden dönen genç fotoğrafçının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV aracı, uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden fotoğrafçıdan geriye, tutkunu olduğu ATV'si ile çekilmiş görüntüleri kaldı

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Kaza, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; fotoğrafçılık yapan Okan Meydan (31), arkadaşlarıyla birlikte ATV araçlarla doğa gezintisine çıktı. Akşam saatlerinde Bağbaşı Yaylasından şehir merkezine dönmek içim yolan çıkan Okan Meydan, yayladan inişe geçtikleri sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ise patika yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Okan Meydan’ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları Meydan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Meydan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden genç fotoğrafçı Okan Meydan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkatlerden kaçmadı. Meydan’ın paylaştığı son videoda Bağbaşı Yaylasında olduğu ve ATV aracı üzerinde oturduğu anların yer aldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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