Depremde hayatını kaybedenler kırmızı karanfille anılacak

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler kırmızı karanfillerle anılacak.

Abone ol

Antalya Süs Bitkileri İhracatçılar Derneği, depremzedeleri depremin birinci yıl dönümünde karanfillerle anacak. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 55 bin 537 kişinin anısına 100 bin kırmızı karanfil dağıtılacak. Antalya Süs Bitkileri İhracatçılar Derneği, Hatay İli Çiçekçiler Derneği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde anma törenlerini yapılacağı yerlerde ve mezarlıklarda deprem şehitlerinin anısına çiçek dağıtacak.

Antalya’nın çiçekleriyle anılacaklar

Hatay İli Çiçekçiler Derneği Başkanı Bülent Çıldır, 6 Şubat deprem felaketinin birinci yılında deprem şehitlerinin kırmızı karanfillerle anılacağını kaydetti. Antalyalı çiçek üreticilerinin yetiştirdiği karanfillerin Hatay’a gönderildiğini kaydeden Çıldır, “Antalya’dan gelen 100 bin kırmızı karanfili derneğimiz organizasyonuyla başta mezarlıklar olmak üzere, anma programlarının yapılacağı yerlere ulaştıracağız. Depremde hayatını kaybeden canlarımızı kırmızı karanfillerle anacağız” dedi. Bülent Çıldır, Antalyalı çiçek üreticilerinin depremin ilk gününden bu yana maddi ve manevi olarak yanlarında olduğunu söylerken, “Depremin yıl dönümü anmalarında bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.