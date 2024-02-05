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HABER /  POLİTİKA

Sağlık nedeniyle bir bakan kabineden ayrılacak kulisi

Sağlık nedeniyle bir bakan kabineden ayrılacak kulisi

Yazar Talat Atilla, hükümet içinde bir bakanın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyeceği yönünde kulis paylaştı.

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Yerel seçimlere doğru Ankara'da kulisler hareketlendi. Aday belirleme çalışmaları sürerken şaşırtan bir iddia bu kez kabineden geldi.

Turktime yazarı Talat Atilla, bugünkü yazısında sağlık gerekçesiyle görevinden affını isteyen bir bakanın olduğu kulisini aktardı. 

"Seçim sonrası mini revizyonda görevine son verilecek"

Atilla yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da sağlık nedeniyle görevden affını isteyecek bir bakandan söz ediliyor. Kesin bilgi olmadığı için isim ya da robot resim konusuna girmeyeceğim. Bu konuda başka bir söylenti ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra mini bir kabine revizyonu ile söz konusu bakanın görevine son vereceği yönünde."

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