İş yeri kiralarında tavan zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında enflasyon rakamlarını paylaştı. Açıklanan yeni verilere göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. İşte yeni rakamlar.

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TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

İş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı 54,72 oldu.

Konutlarda 25’lik tavan zam uygulaması devam ediyor

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının 2 Temmuz 2024’e kadar devam edeceği duyuruldu. Bu uygulama 1 Temmuz 2023 sona ermişti.