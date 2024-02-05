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Karlıova’da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu

Karlıova’da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçedeki bazı evler ve ahırlar kısmi olarak kar altında kalırken, kar kalınlığı da yer yer 1 metreyi buldu.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl’ün birçok ilçesinde kar yağışı hafta sonundan beri etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karın etkili olduğu Karlıova ilçesinde kar kalınlığı da yer yer 1 metreyi buldu. Bazı mahallelerdeki tek katlı evler ve ahırlar kısmi olarak kar altında kaldı. Tek katlı evlerde yaşayan vatandaşlar, her gün evin etrafındaki karları temizledikleri ve yolu açtıklarını söyledi.

İl dışında öğrenci olan ve ara tatili değerlendirmek için ailesinin yanına Karlıova’ya gelen İlhami Turhan, ''İlçemizde yoğun bir kar yağışı devam ediyor. Marmara bölgesinde öğrenciyim, ara tatil için geldim. 1 metreden fazla kar var. Sürekli evin etrafını temizliyorum, yolları açıyorum. Kar yağışı etkisini yitirmedi, 15 gündür aralıklı devam ediyor” dedi. Kar yağışının ve zaman zaman tipinin etkili olduğu ilçede, eğitime kaymakamlık kararıyla bugün ara verilmişti.

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