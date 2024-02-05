Kahramanmaraş'ta kaymakam ölü bulundu! Kafasına ateş edilmiş intihar mı cinayet mi?

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Kaymakam Coşkun'un kafasına silahla ateş edildiği belirlendi.

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Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Kaymakamın kafasına silahla ateş edildiği belirlendi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu açıklanmadı...

Kahramanmaraş'ta Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un şoförü, sabah saatlerinde Coşkun'u makamına götürmek için evine gitti. Coşkun'a ulaşamayan şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, kaymakamın evine girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.