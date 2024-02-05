BIST 8.779
DOLAR 30,55
EURO 32,88
ALTIN 1.985,60
HABER /  MAGAZİN

Sabancıların kızı Gizem Sabancı'dan 1 milyon liralık dava

Sabancıların kızı Gizem Sabancı'dan 1 milyon liralık dava

Kaya Sabancı’nın kızı Gizem Sabancı, bir televizyon kanalına çıkarak kendisine hakaret ve iftiralarda bulunduğu iddiasıyla boşanma aşamasındaki eşi Koray Helvacıoğlu ile kanal yetkilileri hakkında savcılığa şikâyetçi oldu ve 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı

Abone ol

Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu, yayın yasağı bulunan boşanma davaları devam ederken yeniden adliyelik oldu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Koray Helvacıoğlu’nun bir televizyon kanalına çıkarak kendisini hedef aldığını öne süren Gizem Sabancı, boşanma aşamasındaki eşi ile kanal yetkilileri hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘kişisel verileri koruma kanununa muhalefet’, ‘iftira’ ve ‘hakaret’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu ve 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programa katılan Koray Helvacıoğlu, küçük çocuğunun dadısı Nurdan Y. tarafından eziyet, hakaret ve küfre maruz kaldığını iddia ederek elindeki ev içi kamera görüntülerini kanal yetkililerine vererek yayınlattı.

Helvacıoğlu’nun bu açıklamalarının yalan ve iftira olduğunu, küçük çocuğa yapıldığı iddia edilenlerin doğru olmadığını, zaten bu konuda daha önce bir soruşturma yapılıp takipsizlik kararıyla sonuçlandığını babanın kendi kişisel çıkarları uğruna bebeğin mahrem videolarını yayınlattığını dilekçesinde anlatan Gizem Sabancı’nın avukatı Şeyda Yıldırım, “Müvekkilim ile Koray Helvacıoğlu, evlenmeden önce ‘mal ayrılığı sözleşmesi’ imzalamıştır. Sözleşmeye göre her iki taraf, aile mahremiyeti içindeki bilgileri gizli tutacak, üçüncü kişilerle paylaşmayacak, aksi taktirde kusurlu olan eş, diğer eşe karşı tüm malvarlığı ile sorumlu olacaktır. Koray Helvacıoğlu, bilinçli olarak ve suç işleme kastıyla kanal yetkililerine teslim etmiş ve bütününü yayınlatmıştır” dedi.

‘Telafi imkansız" 

Koray Helvacıoğlu’nun müvekkili ve ailesini rüşvet vererek çocuğa pasaport almakla itham ettiğini dilekçesinde anlatan avukat Şeyda Yıldırım, “Müvekkilim, geçici velayet hakkına sahip bir anne olarak bebeği ile özgürce seyahat etme hakkına sahiptir. Davalılar Koray Helvacıoğlu, program yorumcusu Bilal Özcan ve Beyaz TV, son derecede pervasız ve saldırgan bir tavırla müvekkili kamuoyu huzurunda asılsız ithamlara maruz bırakmış, incitici, aşağılayıcı ve onur kırıcı açıklamalarda bulunmuştur. Müvekkilin ticari itibarı ve kişilik hakları zedelenmiş, telafisi imkânsız zararlara uğramıştır. Bunun engellenmesi bakımından müvekkilin ev içi ve küçük çocuğun mahrem kamera kayıtlarının yayınlanmasının tedbir yoluyla önlenmesini istiyoruz. Ayrıca davalıların 1 milyon lira manevi tazminatı faiziyle birlikte müvekkile ödemesini talep ediyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
10 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
10 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Karlıova’da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu
Karlıova’da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu
Özgür Özel talimat verdi! CHP 81 il ve tüm ilçelerde düzenleyecek
Özgür Özel talimat verdi! CHP 81 il ve tüm ilçelerde düzenleyecek
İş yeri kiralarında tavan zam oranı belli oldu
İş yeri kiralarında tavan zam oranı belli oldu
Kaymakam evinde ölü bulundu
Kaymakam evinde ölü bulundu
İtalya'da Türk derbisinde tek gol Liverpool 15 hafta sonra kaybetti
İtalya'da Türk derbisinde tek gol Liverpool 15 hafta sonra kaybetti
Beraber iş yapan arkadaşlar mahkemelik oldu
Beraber iş yapan arkadaşlar mahkemelik oldu
Sağlık nedeniyle bir bakan kabineden ayrılacak kulisi
Sağlık nedeniyle bir bakan kabineden ayrılacak kulisi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Depremde hayatını kaybedenler kırmızı karanfille anılacak
Depremde hayatını kaybedenler kırmızı karanfille anılacak
Ali Karahasanoğlu'ndan olay Yeniden Refah Partisi yazısı: YRP içindeki Halktv hayranları
Ali Karahasanoğlu'ndan olay Yeniden Refah Partisi yazısı: YRP içindeki Halktv hayranları