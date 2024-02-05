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Özgür Özel talimat verdi! CHP 81 il ve tüm ilçelerde düzenleyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özgür Özel talimat verdi! CHP 81 il ve tüm ilçelerde düzenleyecek

CHP, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, 81 il ve tüm ilçe başkanlıklarında anma törenleri düzenleyecek.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından partinin tüm il ve ilçe başkanlarına resmi yazı gönderildi.

Yazıda, yarın ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de tüm il ve ilçe başkanlıklarının açık olması ve depremde hayatını kaybedenleri anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi.

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