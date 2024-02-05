Arabayla çarptı demir çubukla dövdü, yakmaya çalıştı, diri diri gömdü! Böyle vahşet görülmedi

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Ali Osman Kurt ile Yıldırım Uyan arasında 17 Ocakta iş nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Uyan, iddiaya göre çay tepsisi ile Kurt'un yüzüne vurarak darp etti. Taraflar bu olay üzerine birbirlerinden şikayetçi oldu.