Arabayla çarptı demir çubukla dövdü, yakmaya çalıştı, diri diri gömdü! Böyle vahşet görülmedi
KONYA’nın Güneysınır ilçesinden gelen cinayet haberinin ayrıntıları kan dondurdu. Çay ocağı işleten Ali Osman Kurt (30), daha önce kendisini darp eden meslektaşı Yıldırım Uyan’a (42) aracıyla çarptı. Daha sonra demir sopayla darp ettiği Uyan’ı, yakmaya çalıştı, ardından da diri diri gömdü...
Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Ali Osman Kurt ile Yıldırım Uyan arasında 17 Ocakta iş nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Uyan, iddiaya göre çay tepsisi ile Kurt'un yüzüne vurarak darp etti. Taraflar bu olay üzerine birbirlerinden şikayetçi oldu.
Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat'ta emniyete giderek oğlu Yıldırım Uyan'a ulaşamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre güvenlik kameralarını inceleyen polis, kan donduran ayrıntılara ulaştı.
1 Şubatta yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a arkadan gelen Ali Osman Kurt idaresindeki aracın çarptığı, Kurt'un daha sonra yola savrulan Uyan'ı demir sopayla darp ettikten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, aracına koyduğu tespit edildi.
Dağlık araziye gömmüş
Bunun üzerine Ali Osman Kurt, gözaltına alındı. Kurt, görüntülere rağmen hakkındaki iddiaları reddetti. Polis ekipleri ilçeye giderek çalışma yaptı. 2 çocuk babası Kurt, yapılan sorgulamada cinayeti itiraf edip kan donduran itiraflarda bulundu.