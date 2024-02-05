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Karşıdan karşıya geçerken düşen yaşlı adam yaralandı

Karşıdan karşıya geçerken düşen yaşlı adam yaralandı

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki yaşlı bir vatandaş, ayağının kaldırıma takılıp düşmesi sonucu kafasını yere çarptı.

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Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Odunpazarı İlçesi Atatürk Lisesi tramvay durağına yakınlarında meydana geldi. Tramvay yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, ayağının kaldırıma takılması sonucunda dengesine kaybederek yere düştü. Kafasının yere çarpan 70 yaşındaki vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelleri tarafından bilinci kapalı olan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı vatandaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın tramvay yolunda olmasından dolay aksayan tramvay seferleri ise normale döndü.

Olay yerinde bulunan tramvay durağında güvenlik görevlisi Hüseyin Aydoğdu, “Amca tramvay yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kaldırıma ayağı takıldı ve yere düşerek kafasını kaldırıma vurdu. Başı kanadı. Biz müdahale ettik, ilk önce ne olur ne olmaz diyerek yerinden oynatmadık hastayı. Kafasına kanı durdurmak için tampon yaptık ambulansı aradık. Tramvay geliyordu, durdurduk. Sonra ambulans geldi. Gerekli işlemleri yapıp götürdüler. İyi olur inşallah.” dedi.

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