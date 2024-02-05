İzmir anketi çıktı! CHP adayı mı yoksa AK Parti adaşı mı? Aradaki fark kapanır mı?

ORC Araştırma'nın 1-3 Şubat tarihleri arasında yaptığı İzmir anketinden CHP adayı Cemil Tugay 4 puan önde çıktı? İYİ Parti adaşı Ümit Özlale ne yapacak?

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ORC Araştırma'nın Yerel Seçim Anketi'nde İzmir'de kim önde çıktı? ORC'nin 1-3 Şubat tarihleri arasında 2 bin 650 kişiyle İzmir'de yaptığı ankette katılımcılara "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

ORC anketinde katılımcılara "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 38.2'si CHP adayı Cemil Tugay'a oy vereceğini söylerken yüzde 34.7'si AK Parti adayı Hamza Dağ'a oy vereceğini ifade etti.

İYİ Parti adayı Ümit Özlale'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 8.6 çıkarken, DEM Parti adayına o vereceğini söyleyenler yüzde, Zafer Partisi adayı Naşit Birgüvi'ye o vereceğini söyleyenler ise yüzde 1.9 oldu.