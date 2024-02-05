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Taksi şoförü Oğuz Erge'nin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Avukatlardan ortak açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taksi şoförü Oğuz Erge'nin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Avukatlardan ortak açıklama

 İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesinin avukatları açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir." denildi.

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Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal tarafından yapılan ortak açıklamada, fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü belirtildi.

"Gerçekliği yansıtmıyor"

Birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."

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