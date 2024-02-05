Kızının enkaz altındaki ses kayıtları Türkiye’nin içini sızlatmıştı! Telefonu depremden 4 gün önce almış
Hatay Antakya’da çok sayıda kişiye mezar olan Elit Apartmanı’nda öğretmen olan eşi Sena ve kızları 6 yaşındaki Ece Birce ile 9 yaşındaki Elif Eylül’ü kaybeden Mümtaz Gövce’nin vefat eden kızının enkaz altındayken attığı ses kayıtlarının ortaya çıkması tüm Türkiye’yi duygulandırmıştı.
Acılı baba depremin 1’inci yıl dönümü öncesi 2 kızı ve eşinin İstanbul'daki mezarını ziyaret etti. Kızları ve eşinin mezarını temizleyen baba acısının artarak devam ettiğini söyledi. Hala kızının seslerini kaydettiği, eşinin cep telefonunu kullandığını söyleyen Gövce, ailesinin mezarının yanına kendisi için de mezarlık aldığını ifade etti. Öte yandan 9 yaşındaki Eylül’ün vefatının ardından ortaya çıkan ses kayıtlarında ‘Baba galiba ben de öleceğim’ gibi sözlerinin yanı sıra enkazdan çıkma duası, kendisini tanıttığı ve yardım istediği anlar gibi birçok kayıt bulunmuştu.
Depremlerden bugüne yaşadığı süreci anlatan 41 yaşındaki Mümtaz Gövce, “Benim, Antakya, Hatay halkı ve depremi yaşayan herkes için 1 yıl çok zorlu geçti. Her geçen gün özellikle seneyi devriyesi gelmesi itibariyle daha da bazı şeyler tazelendi. 1 yıllık süre zarfında bugün anlıyorum ki evet, çok şey değişti ama aslına bakarsanız hiçbir şey değişmedi. Her geçen gün onların eksikliğini, ruhen, bedenen daha fazla hissediyorsunuz. Sadece benim evim için değil, memleket olarak çocukluğumuzdaki hatıralar gitti, kendimizi bildik bileli oynadığımız sokaklar, yürüdüğümüz caddeler gitti, candan öte sevdiklerime mezar oldu. Onlar için yaşamaya çalışıyorsun, çok aşırı pişmanım, başkalarının bu pişmanlığı yaşamasını istemiyorum, şu an lütfen herkes gözünü bir kapatsın, en sevdiği 2-3 kişinin gözünü açtığında olmayacağını hayal etsin, bizim yaşadığımız bu.
Kabirlerinde yatıyorlar ama şu kabirlerinde yatmanın bile gerçekliğini algılamak; halen aklım almıyor, onlar halen Antakya’dalarmış, hala yaşıyorlarmış gibi ne zamanki Antakya’ya gidiyorsun, ova oldu orası, enkazı görmene rağmen aklın, beynin idrak etmek istemiyor. Acısı her gün her gün artarak ilerliyor. Doğum günleri gelecek, 1 yaş daha büyüdüklerini hayal ediyorsun. Benim 3 canım, bu canı o müteahhit ya da her kimse yüklenici bunu geri getiremeyecek ama en azından şunu diyebiliriz ya, birileri bir ceza aldı” dedi.
Kızının vefatı sonrası ortaya çıkan ses kayıtlarını dinleyip dinlemediğiyle ilgili konuşan acılı baba, “Hayır, ekim ayında ses kayıtlarından sonra yas sürecim sıfırlandı ve daha yeni yeni kendime geliyorum. Ses kayıtlarını tutuyorum ama onları bir daha dinlemeye gücüm yok, doktor tavsiyesi; dinlememem gerektiği söyleniyor. Benim daha kızlarım, rahmetli eşim için yapacağım, yapmam gereken çok şey var. Bununla ilgili bir dernek kurdum, o babaya olan güveni benim devam ettirmem lazım.