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6 Şubat depreminin acı yüzünün yayınlandığı Zilzal kitabı okuyucuyla buluştu

6 Şubat depreminin acı yüzünün yayınlandığı Zilzal kitabı okuyucuyla buluştu

Erzincan, Adapazarı, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerine ait fotoğrafların yayımlandığı ‘Zilzal’ kitabı okuyucuları ile buluştu.

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Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Gazeteci Yazar Halil İbrahim Özdemir, Erzincan, Adapazarı, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerine ait fotoğraflarının bulunduğu kitabı okuyucuları ile buluştu.
‘Zilzal’ isimli kitapta, 1939 ve 1992 Erzincan depremi, 1943 ve 1999 Adapazarı depremi, 2023 Hatay depremi, 2023 Gaziantep depremi ile asrın felaketi olan 2023 Kahramanmaraş depreminden objektiflere yansıyan fotoğraflar yer alıyor.

Kitabın hazırlanma sürecinde Erzincan, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adapazarı Yazarlar Birliği şube başkanları kendi illeri adına çalışmalar yaparak önemli katkılarda bulundular. ‘Zilzal’ isimli kitap, 80 sayfadan oluşuyor ve fotoğraf albümü şeklinde kitapseverlerle buluşuyor.

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