Samsun'da ilk ve tek kadın muhtarı kadınlara örnek oldu

Samsun’un Havza ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde 4 adayın muhtarlık yarışında ilçenin ilk ve tek muhtarı seçilen Sevil Çelik, cesareti ve başarısı ile ilçede kadınlara örnek oldu. İkinci dönemi için aday olan Muhtar Sevil Çelik ile Havza’da bir kırsal mahalle olmak üzere 3 kadın daha muhtar adayı oldu.

897 seçmeni bulunan Karşıyaka Mahallesi'nde 2019 yılında 673 geçerli oyunun 217’sini alarak ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı olmayı başaran Sevil Çelik, iki kadın azası ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu yıl halen mahallesinde karşısına rakip çıkmayan Çelik, bu seçimlerde yeniden aday olduğunu ve kadın aza sayısını 3’e çıkaracağını açıkladı.

Mahalle sakinlerinden 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Elbistan’dan taşınan depremzede Ayşe Ceylan, Muhtar Çelik’ten çok memnun olduklarını belirterek, “Geldik geleli eli her zaman üzerimizde" dedi. Mehmet Alsan Gültekin ise muhtardan memnun olduklarını ve muhtarlığa devam etmesini istediklerini ifade etti.



Aza Eray Dağdelen de 5 yıldır mahallede aza olarak Muhtar Sevil Çelik ile çalıştıklarını ifade ederek, “Öncelikle bir bayan olarak bir bayan muhtarla çalışmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kendisinden memnunuz, maddi manevi her zaman yanımızda. Bizlere bir telefon kadar yakın" diye konuştu.



İlçenin ilk ve tek kadın muhtarı olan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, 5 yıldır muhtarlık görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, “İlk dönem 2 bayan azam vardı. İkinci dönemimde Allah nasip ederse 3 tane bayan azam ile devam edeceğim. Bayan olmanın avantajı ile girmediğimiz ev çalmadığımız kapı kalmadı. Azalarım ile her yere giriyoruz. Hizmetlerimizi annelik ve kardeşlik şefkati ile yürütüyoruz. Herkesin sevgisi, saygısı, desteği ve yardımı ile özellikle mahalle sakini kadınların yanımda olmasından dolayı bu güne kadar hiçbir zorluk yaşamadım. Mahallede genelde kadınları ile diyalogumuz var. Yardıma ihtiyaç duyduklarında saat ve gün önemli değil, bana ulaşabiliyorlar. Ben de aynı şekilde onlara ulaşmakta zorluk çekmiyorum" ifadelerini kullandı. Çelik, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olduğunu ve şu ana kadar karşısına rakip çıkmadığını sözlerine ekledi.