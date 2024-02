Enkazdan kendisini kurtaran ekibi görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da 40 kişinin öldüğü apartmandan yaralı olarak kurtarılan aile, bir yıl sonra kendilerini kurtaran AFAD ekibi tarafından ziyaret edildi. Buluşma anında duygu dolu anlar yaşandı.

Abone ol

Şanlıurfa’da 6 katlı Osman Ağan Apartmanı'nın enkazından 7 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 5 kişilik İstegün ailesi, bir yıl sonra kendilerini kurtaran AFAD ekibi ile buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, ailenin en küçük ferdi Erdem İstegün, gözyaşlarına hakim olamadı. Aileyi evlerinde ziyaret eden AFAD ekibi, kurtardıkları İstegün ailesinin fertleriyle kucaklaştı. Ekipler, ziyaretin ardından evden ayrıldı. Depremin ilk anında yıkılan Osman Ağan Apartmanı'nda 40 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.



Şanlıurfa Afet Yönetim Merkezi Şube Müdür Vekili Mehmet Ali Urluk, deprem anında ve sonrasında yapılan çalışmaları anlattı. Urluk, “O gün bizde afetzedeydik fakat insanların bize ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Zaman çok değerliydi. Hızlı olmak zorundaydık. Ailemizi dahi düşünemedik. Yıllardır aldığımız eğitimler gereği öncelikle bize umut bağlayan insanlara yardım etmek zorundaydık. Ailemizi güvene aldıktan sonra yardıma koşmaya başladık. İnsanları bir an önce enkaz altında kurtarmaya başladık. Depremin 2’nci günü enkazdan bir yaralıyı ekiplerimiz kurtardı. O anda büyük bir sevinç yaşadık. 6 yaşındaki Ahmet’i Şelli Apartmanında yaralı olarak kurtardık. İnanın her çıkan canlı, bize inanılmaz sevinçler yaşattı. Tabi bunun yanında üzücü haberler de alıyorduk. 180’e yakın hayatını kaybeden vatandaşımız oldu. Bu can kayıpları bizi derinden üzüyordu. Biz bu kayıpların acısını yüreğimizin en derin noktasında hissediyorduk. Ülkece inşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. İnşallah bu afetlerden dersler çıkarırız. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Eğitimler vermeye başladık. Eğitimlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.