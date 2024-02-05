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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Antalya’da sulama kanalında 33 yaşında erkek cesedi bulundu. Serasını sulamak için kanala gelen bir çiftçinin fark ettiği cesedin ölüm nedeni araştırılıyor.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serasını sulamak için kanala gelen bir çiftçi, kanaldaki suyun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Murat Aygün’a (33) ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından çıkartılan ceset, olay yeri inceleme ekipleri çalışması sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, Murat Aygün’ün havalimanında çalıştığı öğrenildi.

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