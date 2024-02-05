BIST 8.760
DOLAR 30,55
EURO 32,88
ALTIN 1.988,60
HABER /  GÜNCEL

Turgut Altınok 'seçimden 15 gün sonra hesaplara yatacak' diyerek vaadini duyurdu!

Turgut Altınok 'seçimden 15 gün sonra hesaplara yatacak' diyerek vaadini duyurdu!

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçilmelerine karşın Ankara'da emeklilere her ay 5 bin TL vereceklerini söyledi. 

Abone ol

Yerel seçimlere 56 gün kala AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Keçiören'e ziyaret gerçekleştiren Altınok, Ankara'daki emeklilere aylık 5 bin TL sözü verdi. 

Ankara'nın 5 yılı boş gitti

Altınok, "Gece gündüz Londra'nın sokaklarında değil, Keçiören'in sokaklarında Altınok oldu. 5 yılı boş olan Ankara eserlerle, hizmetlerle coşacak, Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız. 'Benim Ankara'ya projem yok, yapmayacağım diyor.' Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Büyükşehir Belediyesinden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. Keçiören'in çocuğu, evladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. Sizler yaptınız, Cumhur İttifakı yaptı, inşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

Emeklilere 5 bin TL sözü 

Seçilmesi halinde dar gelirli vatandaşlara yardım yapacaklarını belirten Altınok, emeklilere her ay 5 bin lira vereceklerini, sosyal ve ekonomik duruma göre farklı desteklerde de bulunacaklarını kaydetti.

Verilen desteklerin miktarını arttıracaklarını belirten Altınok, "400 lira et parası veriyor, biz 2 bin 500 lira vereceğiz. İsteyen etini alsın, alışverişini yapsın. 500 lira doğal gaz yardımı var, 1000 liraya çıkartacağız. Fakat bunların tamamı Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 10'u, kalan 90 ile de Ankara'yı eserler ve hizmetlerle donatacağız. Ankara'yı metro ağıyla öreceğiz. 31 Mart'ta vekaleti verdiniz, 15 Nisan'da vatandaşlarımızın hesabına bu paralar yatacak" ifadelerini kullandı. 

"Herkese hizmet edeceğiz" 

Hangi partiye oy verirse versin herkese hizmet edeceklerini dile getiren Altınok, "31 Mart akşamı Ankara'mıza eser, hizmet güneşi doğacak" dedi.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan için de oy isteyen Altınok, Çoktan'ın Keçiören'i bildiğini, ilçeye hizmetlerin, eserlerin artarak devam edeceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Depremde yüzünü göstermeyen 3 kişinin verdiği suyla hayatta kaldı
Depremde yüzünü göstermeyen 3 kişinin verdiği suyla hayatta kaldı
Usta bulamayan kadın müteahhit inşaatta kendi çalışıyor
Usta bulamayan kadın müteahhit inşaatta kendi çalışıyor
6 Şubat depreminin acı yüzünün yayınlandığı Zilzal kitabı okuyucuyla buluştu
6 Şubat depreminin acı yüzünün yayınlandığı Zilzal kitabı okuyucuyla buluştu
Enkazdan kendisini kurtaran ekibi görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Enkazdan kendisini kurtaran ekibi görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Samsun'da ilk ve tek kadın muhtarı kadınlara örnek oldu
Samsun'da ilk ve tek kadın muhtarı kadınlara örnek oldu
Depremde yaşam üçgeniyle hayata tutundu: Hayatımın en zor gecesiydi
Depremde yaşam üçgeniyle hayata tutundu: Hayatımın en zor gecesiydi
Silahlı saldırıya uğrayan gazeteciden ilk açıklama
Silahlı saldırıya uğrayan gazeteciden ilk açıklama
Depremde iki oğlunu ve eşini kaybetti Hatice Acıoğlu'nun en büyük dileği
Depremde iki oğlunu ve eşini kaybetti Hatice Acıoğlu'nun en büyük dileği
İzmir anketi çıktı! CHP adayı mı yoksa AK Parti adayı mı? Aradaki fark kapanır mı?
İzmir anketi çıktı! CHP adayı mı yoksa AK Parti adayı mı? Aradaki fark kapanır mı?
Saldırı hazırlığındaki 11 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 11 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi