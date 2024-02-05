Sol bacağı kesildi sağ bacağı çürüyor 1 yıldır hastanede

6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş’taki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan ve 3 gün sonra kurtarılan 13 yaşındaki Aysima’nın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi’nde sürüyor. Depremde babasını ve kardeşini kaybeden Aysima, okula gidemediği için çok üzüldüğünü söyleyerek, “Okula başlamak istiyorum ama hastanede öğretmen yok” dedi.

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6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7,6 şiddetindeki depremde Kahramanmaraş’taki evleri yıkılan ve enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan Aysima Deveci, bacağını ve ayağını kaybetti.

2 kardeşi ve annesiyle beraber enkaz altından çıkarılan, babasını ve bir kardeşini de kaybeden Aysima’nın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi’nde sürüyor.

Depremde yaşadıklarını anlatan Aysima, deprem anında en son bağırdıklarını hatırladığını kaydederek, “Deprem anında en son bağırdığımızı hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Galiba şok geçirdim. Ablama bir şeyler demişim. Enkaz altında ’annemgilin odası sağlam’ demişim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. 3’üncü günün sabahında enkazdan çıkarılmışım. Orayı da hatırlamıyorum. Ablam, kardeşim ve ben aynı yerdeydik. Ablam beni kardeşimin yanına çekti. Başka bir şey hatırlamıyorum. Yoğun bakımda uyandığımda hatırlıyorum. Uyandığımda dışarıda kar vardı. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Direkt pansuman alıp çıkacağımı düşünüyordum ama olay nerelere geldi. Ayağımın ikisi de sarılıydı. Ayağım daha kesilmemişti. Hastanede yapacak bir şeyim yok. Telefona bakıyorum ama ondan da sıkıldım. Bir şeyler istiyorum. Gezmek istiyorum ama her yer aynı. Gezmekten de sıkıldım. 1 yıl boyunca oyun oynadım, yapboz yaptım ama artık yapacak bir şey kalmadı. Arkadaşlarımla bazen konuşuyorum. Maraş’a gittiğimde de görüşmüştüm” ifadelerini kullandı.

“Öğretmen istiyorum”

Okula gidemediği için üzüldüğünü kaydeden Aysima, okula öğretmen istediğini söyleyerek, “Bugün okulların ikinci yarısı açıldı. Ben de 1 yıldan beri okula gidemiyorum. Normalde 8’inci sınıfa geçecektim ama 7’yi tam okuyamadığım için tekrardan 7’den başlamak istiyorum. Burada ilkokullar için öğretmen var. Bu yüzden okula gidemiyorum. Okula başlamak istiyorum” dedi.