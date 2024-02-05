Batman’da 80'den fazla yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Batman’ın Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 80’in üzerinde köy ve mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. 12 okulda öğretmenler idari izinli sayıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 80’in üzerinde köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesinde köylere ulaşamayan 12 okulun öğretmenleri idari izinli sayıldı.



Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı. Yetkililer, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.