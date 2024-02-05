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Burhaniye’de 50 yıldır berberlik yapıyor

Burhaniye’de 50 yıldır berberlik yapıyor

Burhaniye ilçesinde, Hasan Özavcı 50 yıldır berberlik yapıyor. Berberliğin dede mesleği olduğunu anlatan 65 yaşındaki Özavcı, işini severek yaptığını söyledi.

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Burhaniye’de Hürriyet caddesinde berberlik yapan Hasan Özavcı, 50 yıldır mesleğini icra etmenin mutluluğunu yaşıyor. Mesleği babasından öğrendiğini anlatan Özavcı, “Mesleğe 1974 yılında babamın yanında başladım. Dedemde berberdi. Bu güne kadar aynı yerde işimi yapıyorum. İlçede görev yapan en eski berber benim. İşimi severek yapıyorum” dedi.

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