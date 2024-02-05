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Karla mücadele ekipleri yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor

Karla mücadele ekipleri yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor

Geçen hafta Sibirya soğukları yaşanan Aşkale ve çevresinde hafta sonu hava sıcaklığı eksi 27’lerden eksi 10’lara kadar geriledi.

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Hafta başında gelen sıcak havayla birlikte Aşkale ve çevresinde yer yer kar yağışı etkili oldu. Aşkale Karayolları ekipleri de bu sabah erken saatlerden itibaren kendilerine bağlı yol güzergahlarında tuzlama ve kar temizliği yaptı. İspir yol ayrımı, Eğerti mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı yolda biriken karlar tuzlama ve kar temizliği yapılarak sürücüler için trafik akışı elverişli hale getirilmeye devam ediyor.

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