Bakan Uraloğlu duyurdu: Yüzde 30 indirim yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asrın felaketinde zarar gören kentlerin ticaret hayatlarının yeniden canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla 6 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 ay süresince Türkiye’nin diğer kentlerinden depremin etkilediği 11 ile bireysel kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulanacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, 11 ilde kalıcı konutların inşa süreci yürütülürken ulaşımda meydana gelen hasarların giderilmesi için ivedilikle çalışmalarını yürütüyor.

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ilk anından itibaren depremzede vatandaşların ulaşımın her modunda yanında olduklarını belirterek, depremin ilk anından itibaren PTT Genel Müdürlüğü eliyle, yurt içi ve yurt dışından gelen 43 bin 350 adet yardım kolisinin ücretsiz bir şekilde deprem bölgesine taşındığını hatırlattı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde depremin izlerini hep beraber sileceklerini ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, bakanlığa bağlı PTT Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesi için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Uraloğlu paylaşımında, “Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT Genel Müdürlüğümüz eliyle yeni bir kampanya başlatıyoruz. Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz.” ifadelerine yer verdi.