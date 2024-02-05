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Köpeklerden çok korkuyordu yerini bulan Çakıl'ı koluna dövmesini yaptırdı

Köpeklerden çok korkuyordu yerini bulan Çakıl'ı koluna dövmesini yaptırdı

Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Çabuk, enkazda yerini tespit ederek kurtarılmasını sağlayan, bir süre önce koluna dövmesini yaptırdığı "Çakıl" adlı K9 köpeğiyle Ankara'da buluşacak.

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6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Trabzon Caddesi'ndeki Boğaziçi Apartmanı da yıkıldı.

Apartman görevlisi 47 yaşındaki Mehmet Çabuk, zemin kattaki dairesinde 3 gün mahsur kaldı.

Çabuk, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin canlı insan arama kurtarma K9 köpeğinin yerini tespit etmesinin ardından, ekiplerin 12 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

"Kahramanmaraş'ta kimsem kalmadı, benim her şeyim Çakıl"

Kapıcılık yaptığı binanın enkazından kurtarıldıktan sonra "Çakıl" adlı köpekle bir araya gelen Mehmet Çabuk, AA muhabirine, enkaz altında umudunu kestiği sırada köpek havlaması duyduğunu söyledi.

Duyduğu sesler üzerine kurtulacağını ümit ettiğini ve ekiplerce enkazdan çıkarıldığını ifade eden Çabuk, "Depremin yıl dönümünde Çakıl'ın yanına gideceğim, 6 Şubat'ta onun yanında olacağım. Kahramanmaraş'ta kimsem kalmadı, benim her şeyim Çakıl." dedi.

Çakıl'ı çok sevdiği ve özlediği için bir süre önce resmini ve ismini sol koluna dövme yaptırdığını anlatan Çabuk, şunları kaydetti:

"Köpeklerden çok korkardım ama Çakıl benim bu korkumu kırdı. Çakıl benim ikinci kez yaşamama vesile oldu. Çakıl'la buluşunca hemen gidip sarıldım. Çakıl'ı hiç unutmamaya kararlıyım. Çakıl'ı koluma dövme yaptırdım. Allah'ın izniyle Çakıl beni yaşattı, ben de kolumda Çakıl'ı yaşatacağım. Tek bir dileğim var. Ankara'da bir iş bulup her zaman Çakıl'ın yanında olmak istiyorum."

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