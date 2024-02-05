Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
7 Şubat Çarşamba:
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk