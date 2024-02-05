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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

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